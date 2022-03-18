İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Dalgıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Rakibimiz iyi savunma yapan bir ekip. Hafta içi bunun üzerine çalışmıştık. Oyuna girmekte zorlandık. Pozisyonlar bulduk ama istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Play-off sıralamasında önemli iki puan kaybettiklerini kaydeden Dalgıç, ilerleyen haftalarda bunu telafi etmek istediklerini dile getirdi.

Profesyonel bir ligde puan mücadelesi yaptıklarına dikkati çeken Dalgıç, "Bunu etik açıdan yapmak önemli. Rakipler bize karşı tempoyu artırmak istemiyor. Biz bunu yaptığımızda, kendilerini yere bırakıyorlar. Bu şekilde oyunun durmasını ve hızımızın azalmasını sağlıyorlar. Bu olunca oyuna giremiyoruz. Profesyonel düzeyde olmaması gereken şeyler. Bunun takımları bir yere taşımayacağını söylemek isterim. Kimseye bir şey kazandırmıyor." diye konuştu.

Taşkın: "Sonuç alamadık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, maça golle başladıklarını hatırlatarak, "Eğer 1-0 üstünlüğümüzü ilk yarıda koruyabilseydik, ikinci yarı daha farklı olurdu. İkinci yarıda da oyun ve pozisyon bakımından üstündük ama sonuç alamadık. İstanbulspor'a birkaç pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının coşkulu mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Taşkın, "Eze hafta içinde takıma katıldı. Uyum sağladığını gördük. Sakat oyuncuların katılımıyla daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.