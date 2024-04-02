İstanbulspor, Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada sağ kanatta topu kapan Gustavo, ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyip attığı pasta topla buluşan Minchev, yüzünü kaleye dönüp penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
79. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Duhaney'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Vefa Temel'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
84. dakikada Shelvey'in pasında topla buluşan Alikulov topla ilerleyip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmadan seken top Gustavo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun soluna çekip ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90. dakikada ceza yayı sol tarafında Gaich ve Gustavo'nun verkaçı sonra ceza sahasına giren Gaich sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi sonrası Akintola, boşta kalan topu filelere gönderdi. 0-4
Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Traore dk. 74), Coly, Mehmet Yeşil, Deli, Duhaney, Özcan Şahan (Vefa Temel dk. 46), Loshaj, Jackson (Eren Arda Şan dk. 88), Mamadou (Tunahan Şamdanlı dk. 62), Emir Kaan Gültekin (Emir Vuruşaner dk. 88)
Yedekler: Murat Eser, Mücahit Serbest, Baran Vardar
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Anıl Yaşar dk. 67), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 67), Zeqiri (Gustavo dk. 59), Olawoyin (Mocsi dk. 81), Akintola, Minchev (Gaich dk. 68)
Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Diouf, Eray Korkmaz, Güvenç Usta
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Olawoyin (dk. 4), Minchev (dk. 44 ve 64), Akintola (dk. 90) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Coly, Deli, Özcan Şahan, Loshaj (İstanbulspor), Emirhan Topçu, Alikulov (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün yaşadığı haksızlıkları ve Trabzonspor maçındaki olayları eleştirdi. Koç, rakiplerine ceza verdirmeye çalışanların olduğunu belirtti ve gelecekteki planlarını açıkladı.
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