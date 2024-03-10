İstanbulspor, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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İstanbulspor, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu

İstanbulspor, Kasımpaşa\'ya 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta İstanbulspor'un golünü Loshaj atarken, Kasımpaşa'nın gollerini Nuno da Costa ve Ben Ouanes kaydetti.

10.03.2024 18:02  Güncelleme: 18:05
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırdığı topu alan Rochina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden ayağının dışıyla uzak direğe vuruşunda kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Hajradinovic'in ara pasında Nuno da Costa, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

71. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Ben Ounaes'in penaltı noktasının solundan uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

78. dakikada Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Ben Ouanes'in topla beraber ceza sahası içine girip, sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Deli, Duhaney (Eren Arda Şan dk. 81), Loshaj, Eslem Öztürk (Vefa Temel dk. 60), Sambissa, Mamadou, Jackson (Ali Yaşar dk. 81), Emrehan Gedikli (İzzet Topatar dk. 45+1, Özcan Şahan dk. 81)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Mücahit Serbest, Enver Sarıalioğlu, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Bastien dk. 89), Rochinha (Porozo dk. 77), Hajradinovic, Fall (Oğulcan Çağlayan dk. 68), Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Zai, Emre Gedik, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Loshaj (dk. 25) (İstanbulspor), Nuno da Costa (dk. 53), Ben Ouanes (dk. 71) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Alp Arda, İzzet Topatar (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbulspor, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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