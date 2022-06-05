İstanbulspor kupasını eski başkanları Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına getirdi - Son Dakika
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İstanbulspor kupasını eski başkanları Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına getirdi

05.06.2022 00:57
İstanbulspor kupasını eski başkanları Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına getirdi

Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor, kupasını eski başkanları Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına getirdi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor, kupasını eski başkanları Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına getirdi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenerek 17 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor, kupasını yedi yıl önce vefat eden eski başkan Ömer Sarıalioğlu'nun Trabzon'daki mezarına götürdü.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, yöneticiler, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve futbolcular, uçakla Trabzon'a geldi. Kafile, daha sonra Hancıoğlu Çamburnu Tesisleri'nde dinlendikten sonra Ömer Sarıalioğlu'nun Trabzon'un Of ilçesinde bulunan mezarına gitti.

Spor Toto 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig şampiyonluk kupaları, Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına konuldu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen dualar ile ziyaret sona erdi.

Sarıalioğlu: "Bütün yorgunluğumuz gitti"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, eski başkanın kabri başında, yaptığı açıklamada, kendileri için maneviyatın çok önemli olduğunu belirterek, "Şu anda sezonun bütün yorgunluğu bizim için bitti. Bunu becerebildiğimiz için sporcularımıza, teknik heyetimize, bütün arkadaşlarımıza, hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bizim için önemli mutluluk, bu kupayı buraya getirebilmek" diyen Sarıalioğlu, "Bundan sonra en iyi şekilde olmaya devam edeceğiz. Bakalım ne kadar, neyi becereceğiz. Bilmiyoruz biz de bakacağız" ifadelerini kullandı

Sarıalioğlu, amcası olan Ömer Sarıalioğlu'nun 2015 yılında vefat ettiğini belirterek, "2015 yılından bugüne kadar 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de şampiyon olduk. Bundan sonra Süper Lig'de elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. En iyisini başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İstanbulspor'un başarısının Trabzonluları da sevindirmesine ilişkin ise Sarıalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Trabzon Ofluyuz, memleketimiz zaten. Çocukluğumuzdan beri zaten Trabzonspor ile büyüdük. Trabzonspor taraftarıydık. Şampiyonluklar yaşadık. Trabzon bizim olmazsa olmazımız. Ama İstanbulspor'un sahibiyiz. Onu da en iyi yerlere taşımak için gayret edeceğiz. İstanbul sonuçta bir dünya markası. Trabzonspor da tabi öyle. Onlar çok daha iyilerini hak ettiler. Biz de onlar gibi olmak için mücadele edeceğiz. En iyisini yapmaya, en iyisini başarmaya gayret edeceğiz."

Futbolculardan orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya ise kendileri için zorlu bir sürecin geride kaldığını belirterek, "Ligden çıkmaktansa play-off'tan çıkmak daha zorluydu. Biz bunu, zoru başardık. Biz, şampiyon olursak rahmetli başkanımızı ziyaret etmeye söz vermiştik. Oyunculardan onu tanıyan bir tek ben kaldım. Onun da çok şükür yanına geldik, sözümüzü tuttuk. Bunun rahatlığı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alt yapısından yetiştim, 3. Lig ve 2. Lig şampiyonluğu sonrası bu yıl da Süper Lig'e çıktık. Sözümüzü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Ona armağan olsun, yattığı yerde rahat uyusun inşallah" dedi. - TRABZON

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04 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 04 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından
Kaynak: İHA

Ömer Sarıalioğlu, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor kupasını eski başkanları Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına getirdi - Son Dakika

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