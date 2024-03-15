Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 yenilen İstanbulspor'un yardımcı antrenörü Ömer Ateş, son dakikada yedikleri golle üzücü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.
Ateş, sarı kart cezası bulunan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın yerine katıldığı basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.
İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Ömer Ateş, "İkinci yarıda hücumda formasyon değiştirdik. Oyunu dengeler gibi olduk. Final paslarımız var, pozisyonlar yarattık fakat değerlendiremedik. Karşılaşma üzücü bir sonla noktalandı. Yapacak bir şey yok. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip iyi futbol oynamaya devam edeceğiz. Pendikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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