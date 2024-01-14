İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: \'Rakibe pozisyon vermedik, çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik\'

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Konyaspor maçında rakibe çok pozisyon vermediklerini, kendilerinin de çok pozisyona girdiklerini fakat değerlendirmediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "Maça çok iyi başladık. Böyle başlamak istiyorduk. İyi baskı yaptık. Rakibe pozisyon vermedik. Çok pozisyona girdik. Topu da aramızda iyi çevirdik. İlk devre de golü bulmamız lazımdı. Öne geçseydik hiç kimse bir şey diyemezdi. Rakibin çok pozisyonu yoktu. 1 şutları ofsayttan gol oldu. Geçtiğimiz maçlardaki gibi ileride pozisyona girdik ama atamadık maalesef. İlk kez gol yemeden bir maçı bitirdik. Bütün takımı tebrik ediyorum. Sonuçtan yine memnun değilim, galip gelemedik. Yenilgi gibi bu maçı alıyoruz. Çünkü 3 puana ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL