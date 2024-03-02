İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: 'Rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik' - Son Dakika
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: 'Rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: \'Rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik\'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik ama Özellikle 60. dakikadan sonra MKE Ankaragücü'nün motivasyonu daha yüksekti' dedi.

02.03.2024 17:00
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik ama Özellikle 60. dakikadan sonra MKE Ankaragücü'nün motivasyonu daha yüksekti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında İstanbulspor deplasmanda karşılaşıtğı MKE Ankaragücü ile 1-1 berbaere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, çalışmalarının çok azını sahaya yansıttıklarını dile getirdi. Korkmaz, hafta boyunca yaptıkları planlamaların çok az bir yüzdesini sahada yansıtabildiklerini söyleyerek, "Maç aslında hafta boyunca planladığımız gibi, hem MKE Ankaragücü'nün içinde bulunduğu durum gereği hem de iç saha gücünü kullanarak baskılı başlayacağını biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırabiliriz, hangi oyun setleriyle kırabiliriz diye fazlasıyla çalıştık. Fakat ilk yarının ilk 20 dakikası çok önemliydi. Orada verdiğimiz sınav top bizdeyken hiç iyi değildi" diye konuştu.

"60. dakikadan sonra MKE Ankaragücü'nün motivasyonu daha yüksekti"

Maçta öne geçtikten sonra topa daha fazla sahip olmaya çalıştıklarını belirten sarı-siyahlıların teknik direktörü, "Rakip 10 kişi kalmıştı ve kendi formasyonunuzun avantajı net bir şekilde kullanabileceğimiz bir şekil almıştı maç. Ama maçın psikolojisini bir yerde kaybettik. Bunu da içimizde değerlendireceğiz. Bu kadar rakibi geride beklemeye ve rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik ama maç bir yanda eksik oldukları halde ona döndü. Özellikle 60. dakikadan sonra MKE Ankaragücü'nün motivasyonu daha yüksekti. Bulduğumuz boş alanları da iyi değerlendiremedik" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: 'Rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: 'Rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik' - Son Dakika
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