İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: \'Rakiplerimiz daha geniş bir kadroya ve daha büyük hamle gücüne sahip\'

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Corendon Alanya spor'a 6-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, rakiplerinin kendilerinden çok daha geniş bir kadroya ve daha büyük hamle gücüne sahip olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar biriktirdiğimiz güzellikleri bozmadan devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Korkmaz, "Böyle maçlardan sonra istatistikler, rakamlar konuşan spor çevreleri, spor adamları olabilir. Ben rakamlara çok inanmam ve aslında inanmamamdaki haklılığımızı da bugün gördüm. İlk yarının skoru 3-0'dı ama ilk yarı sonunda gol beklentisi iki takımın da birbirine eşitti. Gol beklentisi olarak bakarsanız rakamlar pek bir şey anlatmıyor. Sahadaki doğru öncelikleri davranış olarak yerine koymazsanız, rakam ne anlatırsa anlatsın top başka bir şey anlatır size ve acı anlatır. Bugün olduğu gibi." diye konuştu.

Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un son sırada olmasına rağmen futboluyla en çok bahsedilen takım olduğunu ileri sürerek, bunun bir yerde de futbolcuları için ikincil bir motivasyon malzemesi olması gerektiğini belirtti.

Alanyaspor'un da güçlü bir motivasyonla sahaya çıktığını belirten Korkmaz, "Mesela Alanyaspor bugün bizden hariç kimle oynasaydı, bu motivasyonla çıkmazdı. Çünkü onlar da biliyordu ki karşılarında iyi bir takım bulacaklar. Bu yüzden de sert oyun anlayışı ve yüksek motivasyonla maça başladılar. Biz de maçın başında buna cevap veremedik." dedi.

Osman Zeki Korkmaz, oyuncularının doğru pozisyonda bulunmalarına rağmen mücadele anlamında bunu sahaya yansıtamadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk 10-15 dakika sonrasında maçı tutmak için belki pozisyonlar da yakaladık. İlk yarı sonunda çok bariz gol fırsatlarını değerlendiremedik. İkinci yarının başında da başka bir motivasyonla, başka bir stratejiyle başladık. Yine kaçan bir gol ve arkasından yediğimiz goller. Bazen kaçırdığınız gollerde kaçırma şekliniz ve golleri yeme şekliniz, bütün bir grubun motivasyonunu aşağı çekebilir. O yüzden de şimdi grup ve bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız."