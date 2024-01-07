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İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi - Son Dakika
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İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, maç sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin gücünü övdü. Yakın, ''Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan golü yedik ve konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe pozisyonları affetmedi ondan sonra. Devreye 4-1'i bularak girdi. Devre arası söylenecek çok şey yoktu'' ifadelerini kullandı.

İstanbulspor\'un hocası Fenerbahçe\'yi öve öve bitiremedi
07.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 20:00
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Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNU 5-10 DAKİKADA VERDİK"

Sarı-lacivertliler ile aralarında büyük güç farkı olduğunu belirten Hakan Yakın, "5-1 kaybettik. Sadece kaleciyi konuşmak yanlış olur. Biz bir takımız. Tüm takım olarak kaybettik. Oyunu ilk yarının son 5-10 dakikasında kendimiz verdik. Birinci devrede golü yedikten sonra top bizdeydi. Kendi oyunumuzu oynayabildik. 3. bölgeye de girebildik. Şans da bulduk. İlk yarının son 5-10 dakikasında oyunu elden verdik" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan teknik adam, "Oyuna biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan golü yedik ve konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe pozisyonları affetmedi ondan sonra. Devreye 4-1'i bularak girdi. Devre arası söylenecek çok şey yoktu. İlk 5 dakika ve son 5 dakika dışında iyi oynadık. İstediğim futbolu takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz" dedi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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