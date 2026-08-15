İstanbulspor ve Bodrum FK 2-2 Berabere Kaldı
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig 2. haftasında Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Iliev ve Yusuf Ali'den geldi.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Araujo'nun pasında ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan Iliev'in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın sağından filelere gitti. 1-0
21. dakikada İstanbulspor atağında Yusuf Ali'nin ceza sahası dışı sol taraftan yerden sert vuruşunda top uzak direk dibinden ağlarla buluştu. 2-0
42. dakikada Iliev'in pasında Araujo'nun penaltı noktası gerisinden gelişine sert vuruşunda kaleci Sousa'dan seken meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
77. dakikada sol kanattan açılan ortada kale alanı içindeki Loshaj'ın kafa vuruşunda top sağ köşeden ağlara gitti. 2-1
79. dakika Berşan'ın sağ taraftan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ege Bilsel'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 2-2
81. dakikada sol tarafta topla buluşan Ali Habeşoğlu'nun ceza sahası içine girdikten sonra çaprazdan vuruşunda kaleci Alp gole izin vermedi.
83. dakikada İstanbulspor'un kontra atağında Erdem'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Sousa, soluna gelen meşin yuvarlağı son anda çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Berat Binbir
İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan (Muhlis Dağaşan dk. 46), Duran Şahin, Michael Ologo, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı (Vefa Temel dk. 84), Abdullah Dijlan Aydın, Ilianov Iliev, Ömer Faruk Duymaz (Erdem Seçgin dk. 75), Cardoso Araujo (Mustafa Sol dk. 70), Berk Ali Nizam (Alieu Cham dk. 70)
Yedekler: İsa Doğan, Fatih Tultak, Enver Azmi Sarialioğlu, Ertuğrul Sandıkcı
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Bodrum FK: Diogo Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım (Adem Metin Türk dk. 65), Ali Aytemur, Emre Kaplan, Ege Arslan (Yusuf Sertkaya dk. 46), Mustafa Erdilman, Pedro Brazao (Florian Loshaj dk. 25), Ege Bilsel (Boran Başkan dk. 86), Devrim Şahin (Jonathan Okita dk. 65), Ali Habeşoğlu
Yedekler: Bahri Can Tosun, Furkan Apaydın, Enes Koç, Kerem Kayaarası, Bilal Güven
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Goller: Ilianov Iliev (DK. 3), Yusuf Ali Özer (dk. 21) (İstanbulspor), Florian Loshaj (dk. 77), Ege Bilsel (dk. 79) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Michael Ologo (İstanbulspor), İsmail Tarım (Bodrum FK)
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