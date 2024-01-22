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İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi - Son Dakika
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İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Süper Lig'in 21. haftasında son sıradaki İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yendi. Maçın galibiyet golü 90+5'te Ali Yaşar'dan geldi.

İstanbulspor, Kayserispor\'u son saniye golüyle yendi
22.01.2024 - 22:14,  Güncelleme: 22:18
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Kayserispor ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki İstanbulspor kozlarını paylaştı.

ALİ YAŞAR'DAN SON SANİYE GOLÜ

Nefes kesen mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+5'te Ali Yaşar'dan geldi.

KAYSERİSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kayserispor 29 puanda kalırken, Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ilk maçına çıkan İstanbulspor puanını 10'a yükseltti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi - Son Dakika
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