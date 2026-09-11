İşte Şampiyonlar Ligi bu! 90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler - Son Dakika
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İşte Şampiyonlar Ligi bu! 90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Lens, deplasmanda Slavia Prag'ı 90+1 ve 90+3'te attığı gollerle 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Slavia Prag ile Lens karşı karşıya geldi. Eden Arena'da oynanan mücadeleyi Lens, mucizevi bir geri dönüşe imza atarak 3-2'lik skorla kazandı.

TÜM GOLLER İKİNCİ YARIDA GLEDİ

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 49. dakikada Slavia Prag, Mikulas Konecny'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik kalan Prag, mücadelenin 51. dakikasında Danijel Sturm'un golüyle öne geçti. Konuk ekip Lens, 73. dakikada Abdallah Sima ile skora denge getirdi. Ev sahibi ekibi Slavia Prag, 88. dakikada Danijel Sturm'un ikinci golüyle yeniden öne geçti.

SON SANİYELERDE İNANILMAZ 2 GOL

Konuk ekip Lens, uzatma anlarında şaha kalktı. Yıldız oyuncu Florian Thauvin, 90+1'inci dakikada skora denge getirirken, maçta son sözü takım arkadaşı Ruben Aguilar söyledi. Aguilar, 90+3'üncü dakikada kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi ve maçın sonucunu ilan etti. 

LENS 3 PUANIN SAHİBİ

Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, evine 3 puanla dönmeyi başardı. Slavia Prag ise ilk maçında puanla tanışamadı. 

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Son Dakika Spor İşte Şampiyonlar Ligi bu! 90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Şampiyonlar Ligi bu! 90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler - Son Dakika
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