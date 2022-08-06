Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş - Son Dakika
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Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş

06.08.2022 22:03

İsveç'in Malmö kulübünde top koşturan Mohamed Buya Turay'ın düğününde şaşıran bir olay yaşandı. Düğüne katılan kişinin aslında Turay değil de kardeşi olduğunu anlaşılınca açıklama yapan futbolcu, düğün için kulüpten izin alamadığını açıkladı.

Malmö takımının futbolcusu Mohamed Buya Turay'ın düğününe kendi yerine kardeşini göndermesi çok konuşuldu. Düğünü için kulübünden izin alamayan futbolcu Mohamed Buya Turay paylaşılan düğün fotoğraflarındaki kişinin kendisi olduğunu ve fotoğrafların önceden çekildiğini söyledi. Ancak düğüne damat olarak kardeşi katıldı.

Golcü futbolcunun düğünde duyulmamış olay! Meğerse gelinle dans eden damat kendisi değilmiş

"BENİ TEMSİL ETMEK ZORUNDA KALDI"

Turay, "Fotoğrafları önceden çektik. Yani oradaymışım gibi görünüyor ama aslında değildim. Kardeşim düğünde beni temsil etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Golcü futbolcunun düğünde duyulmamış olay! Meğerse gelinle dans eden damat kendisi değilmiş
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SON DAKİKA: Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş - Son Dakika
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