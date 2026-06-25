İsviçre ve Kanada Tur Atladi - Son Dakika
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İsviçre ve Kanada Tur Atladi

İsviçre ve Kanada Tur Atladi
25.06.2026 01:13
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İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek lider oldu; Kanada ise ikinci sırada tura yükseldi.

2026 Dünya Kupası B Grubu'nun son haftasında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek, lider oldu ve bir üst tura çıktı. Kanada ise ikinci sırada yer alarak, tur atlayan diğer takım oldu.

2026 Dünya Kupası B Grubu'nun son haftasında İsviçre ile Kanada, BC Place Vancouver Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 46. dakikada Ruben Vargas'ın golüyle İsviçre 1-0 öne geçti. İsviçre, 57. dakikada Manzambi'nin fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkarırken, Kanada 76. dakikada Promise David'in golüyle umutlansa da mücadele 2-1 İsviçre'nin üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 7 yükselten Murat Yakın'ın öğrencileri gruptan lider olarak çıktı. Kanada ise 4 puanla ikinci yer aldı ve adını son 32 turuna yazdırdı. İsviçre, E, F, G, I veya J gruplarından birinin üçüncüsüyle kozlarını paylaşacak. Kanada ise A Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek.

Bosna Hersek umudunu sürdürdü

Grubun diğer maçında ise Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek 4 puanla 3. sırada yer aldı. Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29 dakikada Alajbegovic, 34. dakikada Brake (k.k.) ve 80. dakikada Mahmic, atarken, Katar'ın tek golünü ise 42. dakikada Haydos kaydetti. Bosna Hersek, en iyi üçüncüler arasında yer alma umudunu sürdürürken, Katar ise son sırada kalarak turnuvaya veda etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsviçre, Kanada, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsviçre ve Kanada Tur Atladi - Son Dakika

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