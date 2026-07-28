Italiano bizzat görüştü! İşte Beşiktaş'ta Salah'ın alternatifi olan o isim
Muhammed Salah ile transfer görüşmelerini şimdilik rafa kaldıran Beşiktaş, Mısırlı yıldızın alternatifini buldu. Roma forması giyen Matias Soule'ye gözünü diken Beşiktaş'ta oyuncuyla görüşmeyi teknik direktör Vincenzo Italiano yaptı. İşte detaylar...
Süper Lig devi Beşiktaş, şu anda boşta olan Muhammed Salah transferi konusunda görüşmelerin şu aşamada durduğunu açıkladı.
YENİ ROTA SOULE
Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldızın yerine alternatif arayışında Roma'da oynayan Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule'yi gündemine aldı.
ITALIANO BİZZAT GÖRÜŞTÜ
A Spor'un haberine göre, Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta Soule ile telefonda bizzat görüşme gerçekleştirdi. Yönetim, ilk etapta kiralık formülünü devreye sokmayı planlasa da transferin nihai şekli, Salah'tan gelecek cevaba göre netleşecek.
15 GOLE KATKI YAPTI
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 42 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Soule'nin Roma ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Deneyimli oyuncunun piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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