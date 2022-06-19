Sahadan 81-64'lük skorla galip ayrılan Olimpia Milan, bu sonuçla seriyi 4-2 kazandı ve şampiyon oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, Olimpia Milan'da attığı 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, galibiyette büyük rol oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İtalya Birinci Basketbol Ligi'nde Olimpia Milan şampiyon oldu - Son Dakika

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