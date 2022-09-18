Monza, bu sezonki ilk galibiyetini Juventus'u yenerek aldı

Diğer yandan, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Fiorentina da Serie A'da bu hafta evinde Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

Juventus ise bu sezonki ilk yenilgisini Monza deplasmanında aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde hafta içinde evinde Portekiz ekibi Benfica 'ya 2-1 yenilen Juventus, Monza mağlubiyetiyle üst üste ikinci resmi maçından yenik ayrıldı.

Kaynak: AA

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