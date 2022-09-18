Monza, bu sezonki ilk galibiyetini Juventus'u yenerek aldı - Son Dakika
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Monza, bu sezonki ilk galibiyetini Juventus'u yenerek aldı

18.09.2022 19:50
Monza, bu sezonki ilk galibiyetini Juventus'u yenerek aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Juventus, deplasmanda Monza'ya 1-0 yenildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Juventus, deplasmanda Monza'ya 1-0 yenildi.

Monza'daki U-Power Stadı'nda oynanan müsabakada, Serie A'ya bu sezon yükselen Monza, ligin iddialı ekiplerinden Juventus'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 40. dakikada Juventus'un Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısında, ev sahibi Monza, 74. dakikada Christian Gytkjaer'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Monza, Juventus'u 1-0 mağlup ederek, bu sezon Serie A'daki ilk galibiyetini aldı. Monza, 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Juventus ise bu sezonki ilk yenilgisini Monza deplasmanında aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde evinde Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 yenilen Juventus, Monza mağlubiyetiyle üst üste ikinci resmi maçından yenik ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Serie A'da 10 puanla 8. basamakta kaldı.

Diğer yandan, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Fiorentina da Serie A'da bu hafta evinde Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

Serie A'nın 7. haftasında Lazio da deplasmanda Cremonese'yi 4-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA

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