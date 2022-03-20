İtalya'da başkent derbisinin galibi Roma oldu - Son Dakika
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İtalya'da başkent derbisinin galibi Roma oldu

20.03.2022 22:13
İtalya'da başkent derbisinin galibi Roma oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Roma, derbi mücadelesinde Lazio'yu 3-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Roma, derbi mücadelesinde Lazio'yu 3-0 yendi.

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefindeki iki ezeli rakip başkent derbisinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Roma, henüz 1. dakikada Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti.

22. dakikada Abraham kendisinin ve takımının 2. golüne imzasını koydu: 2-0.

40. dakikada Roma, Lorenzo Pellegrini'nin serbest vuruştan attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0.

İlk yarı Roma'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca sarı-kırmızılı takım, başkent derbisinde ezeli rakibini 3-0 yenerek, puanını 51'e yükseltti.

Roma puan tablosunda, 49 puanda kalan Lazio'nun da önüne geçerek, 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca, bu maçla ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça yükseltti.

Juventus galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Serie A'nın 30. haftasında oynanan bir diğer karşılaşmada Juventus, ligin son sırasındaki Salernitana'yı konuk etti.

Siyah-beyazlı takım, Salernitana'yı 5. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-0 yenerek, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti ve 4. sıradan zirveyi takibini sürdürdü. Diğer yandan, siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de 16 maça çıktı.

Ligde bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Venezia-Sampdoria: 0-2, Empoli-Hellas Verona: 1-1.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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