Üye Girişi
İtalya'da Serie A'daki Milan-Spezia maçının hakemi tartışılıyor - Son Dakika

İtalya'da Serie A'daki Milan-Spezia maçının hakemi tartışılıyor

18.01.2022 20:46
İtalya'da Serie A'daki Milan-Spezia maçının hakemi tartışılıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Spezia'nın Milan'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta hakem Marco Serra, ev sahibi Milan'ın iptal ettiği golü sebebiyle tartışma konusu oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Spezia'nın Milan'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta hakem Marco Serra, ev sahibi Milan'ın iptal ettiği golü sebebiyle tartışma konusu oldu.

Konuk Spezia'nın son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandığı mücadelenin 90+2. dakikasındaki pozisyon ve hakem Serra'nın kararı ülke gündemdeki yerini koruyor.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında skor 1-1 berabereyken, gelişen Milan atağında, Rebic müsait durumdaki Messias'a topu çıkartmış, Messias da Milan'ı 2-1 öne geçiren golü atmıştı. Ancak Rebic'in pasını verdiği sırada Spezialı Bastoni'nin yaptığı faul sebebiyle hakem Serra, anında düdük çalıp oyunu durdurmuş ve avantaj kuralını işletmediği için Milan'ın golü geçerlilik kazanmamıştı.

İtalyan spor basını bugün, "Sansasyonel hakem hatası" yorumlarıyla söz konusu pozisyon ve hakemin kararına geniş ayırdı.

"Çılgınca bir düdük" manşetini atan La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Serra'nın kararının şampiyonluk yarışına etki ettiği belirtildi.

Haberde, hakem Serra'nın hem maç içinde hem de soyunma odasında Milanlı oyunculardan özür dilediği ifade edildi. Serra'nın uzun bir süre dinlendirileceği kaydedildi.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Tüketici Hakları Derneği (Codacons), hakemin maçın sonucuna doğrudan etki eden hatasının oyunculardan taraftarlara ve bahisçilere kadar pek çok kişiyi etkilediği gerekçesiyle karşılaşmanın yeniden oynanmasını talep etti.

Haberde, futbol oyun kuralları gereğince hakemin bu hatasının teknik bir hata olmadığı, pozisyonu yanlış yorumlamasından kaynaklandığı, bu nedenle maçın yeniden oynatılamayacağının açık olduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde hakem atama komitesinin başkan yardımcısı Andrea Gervasoni'nin de Serra'nın dikkatsizliği sebebiyle üzüntüsünü dile getirdiği ve Serra'nın dinlendirileceğini söylediği de yer aldı.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin de hakem Serra'nın özürlerini kabul ettiği kaydedildi.

YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya'da Serie A'daki Milan-Spezia maçının hakemi tartışılıyor - Son Dakika Spor


UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal, Danıştay dosyalarını da kapsayacak UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal, Danıştay dosyalarını da kapsayacak         
20:48
Avusturya, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine henüz karar vermedi Avusturya, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine henüz karar vermedi         
20:38
Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11         
19:23
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
20:37 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi
20:17 Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi!
20:09 Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
20:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!
20:02 Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim
19:46 Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek
19:31 Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı
19:27 İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
19:23 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11
19:21 Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 20:52:32. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da Serie A'daki Milan-Spezia maçının hakemi tartışılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement