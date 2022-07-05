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Zeki Çelik, İtalya, Lille, Spor, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Spor › İtalya ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı - Son Dakika
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