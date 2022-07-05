İtalya ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı - Son Dakika
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İtalya ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı

05.07.2022 10:42
İtalya ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı

İtalya ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

(İHA)

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Zeki Çelik, resmen Roma'da Zeki Çelik, resmen Roma'da Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
Kaynak: İHA

Zeki Çelik, İtalya, Lille, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı - Son Dakika
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