İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

17.07.2022 20:38
İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nun en sahipliğinde yapılan turnuvanın son maçında İtalya rakibi Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. FIVB Milletler Ligi'ni dünya birincisi olarak tamamlayan İtalya, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Brezilya ise Milletler Ligi'ni ikinci olarak tamamladı.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Rene Karina Noemi (Arjantin)

İtalya: Chirichella Cristina, Orro Alessia, Pietrini Elena, Danesi Anna, Egonu Paola Ogechi, Bosetti Caterina Chiara (Lubian Marina, de Gennaro Monica)

Brezilya: Silva Carneiro Macris, Braga Guimaraes Gabri, da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy, Bergmann Julia Isabella, Gambatto Kudiess Julia (Alexandre Costa Nunes, Montibeller Rosamaria, Ratzke Roberta Silva, Geraldo Teixeira Loren)

Setler: (25-23), (25-22), (25-22)

Süre: 80 dakika (28,26,26)

(Muhammed Musab Gümüşer - Doğukan Gürel/İHA)

YORUMLAR
500
Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde dördüncü oldu Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde dördüncü oldu FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3 FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:53 Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! İTÜ'den misafir araştırmacılarla ilgili açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 21:15:54. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement