İtalya Kupası'nda Juventus finale yükseldi - Son Dakika
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İtalya Kupası'nda Juventus finale yükseldi

21.04.2022 00:44
İtalya Kupası'nda Juventus finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Juventus, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-0 yendiği Fiorentina'yı rövanş müsabakasında Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladı.

Siyah-beyazlı takım, Fiorentina'yı 32'uncu dakikada Bernardeschi ve 90+4'üncü dakikada Danilo'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve adını kupada finale yazdırdı.

İtalya Kupası'nın "son şampiyonu" ve 14 kezle "en çok kazanan takımı" olan Juventus, bu akşamki yarı finali galibiyetiyle bu kupada 21'inci kez final oynama hakkı elde etti.

İlk finalist, önceki gün yarı finalde Milan'ı eleyen Inter olmuştu.

Inter ile Juventus arasındaki İtalya Kupası finali 11 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Juventus, Torino, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Kupası'nda Juventus finale yükseldi - Son Dakika


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