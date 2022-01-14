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İtalya Kupası'nda Milan çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

İtalya Kupası'nda Milan çeyrek finale yükseldi

14.01.2022 01:56
İtalya Kupası'nda Milan çeyrek finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Milan, normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibi Genoa'yı uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Milan, normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibi Genoa'yı uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 17. dakikada Leo Ostigard'ın golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi takım, 74. dakikada Olivier Giroud ile beraberlik golünü buldu ve maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanarak uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devrelerinde Milan, 102. dakikada Rafael Leao ve 112. dakikada da Alexis Saelemaekers ile goller bularak maçı 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Son 16 turunda bugün oynanan diğer maçta Napoli, Fiorentina'yı konuk etti. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada uzatma devrelerine gidildi.

Uzatma devrelerinde rakibine karşı 3 gol daha bulan Fiorentina sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada Napoli'nin gollerini 44. dakikada Dries Mertens ve 90+5. dakikada Andrea Petagna atarken, konuk Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Dusan Vlahovic, 57. dakikada Cristiano Biraghi, 105+1. dakikada Lorenzo Venuti, 108. dakikada Krzysztof Piatek, 119. dakikada Youssef Maleh kaydetti.

Gollü geçen mücadelede sarı ve kırmızı kartlar da eksik olmazken, Napoli müsabakayı 9 kişi, Fiorentina da 10 kişi tamamladı.

Kupada önceki gün oynanan bir diğer son 16 turu mücadelesinde Atalanta, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Son 16 turunda gelecek hafta oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

Lazio-Udinese, Juventus-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari, Inter- Empoli ve Roma-Lecce.

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Milano, Napoli, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Kupası'nda Milan çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İtalya Kupası'nda Milan çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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