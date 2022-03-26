İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini düşünmek için zaman istedi - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini düşünmek için zaman istedi

26.03.2022 16:46
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini düşünmek için zaman istedi

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, geleceği düşünmek için zaman istedi.

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, geleceği düşünmek için zaman istedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenerek finallere gitme şansını kaybeden son Avrupa şampiyonu İtalya'da bunun şoku devam ediyor.

Tarihinde ilk defa üst üste 2. kez Dünya Kupası finallerine gidemeyecek olan "Gök-mavililer"de teknik direktör Mancini, Instagram hesabından içinde bulundukları durumu değerlendiren bir paylaşımda bulundu.

Mancini, "Geçen yaz, milli takımın tarihindeki en güzel işlerden birini yaparak Avrupa'nın zirvesindeydik. Birkaç saat önce en dramatik anlarından birine uyandık. Tam bir coşkudan sinir bozucu hayal kırıklığına geçtik. Gerçekten bunu kabullenmek çok güç, ama yenilgileri kabul etmek de sportif ve insani gelişim yolunun bir parçası. Açıkça anlamak ve düşünmek için biraz zaman ayıralım. Şu an için tek doğru hareket, kafayı kaldırıp gelecek için çalışmak." ifadelerini kullandı.

Bu arada, La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Mancini'nin "Gök-mavililer"in başında devam edip etmeyeceğinin Türkiye maçından sonra belli olacağını yazıldı.

Gazetenin haberinde, Mancini'nin devam edip etmeme konusunda düşünmek için zaman istediği ve derinlemesine bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

İtalyan basınında Mancini'nin görevden ayrılması durumunda Marcello Lippi'nin idari direktörlüğünde Fabio Cannavaro'nun takımın başına geçebileceği yazılıyor.

YORUMLAR
500
Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı Afyonkarahisar'da kampta Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı Afyonkarahisar'da kampta Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Roberto Mancini, İtalya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini düşünmek için zaman istedi - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Siirt'te otomobil içinde dünyanın en ünlü ressamının tablosunu bulundu! 2 kişi gözaltında
16:41 Rus askerleri, komutanlarını tankla ezerek öldürdü
16:35 Zelenski konuşmasına "Esselamu Aleyküm" diyerek başladı: Ukraynalı Müslümanlar Ramazan ayında ülkesini korumak zorunda kalacak
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 17:00:03. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini düşünmek için zaman istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement