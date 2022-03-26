İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini düşünmek için zaman istedi - Son Dakika

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, geleceği düşünmek için zaman istedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenerek finallere gitme şansını kaybeden son Avrupa şampiyonu İtalya'da bunun şoku devam ediyor.

Tarihinde ilk defa üst üste 2. kez Dünya Kupası finallerine gidemeyecek olan "Gök-mavililer"de teknik direktör Mancini, Instagram hesabından içinde bulundukları durumu değerlendiren bir paylaşımda bulundu.

Mancini, "Geçen yaz, milli takımın tarihindeki en güzel işlerden birini yaparak Avrupa'nın zirvesindeydik. Birkaç saat önce en dramatik anlarından birine uyandık. Tam bir coşkudan sinir bozucu hayal kırıklığına geçtik. Gerçekten bunu kabullenmek çok güç, ama yenilgileri kabul etmek de sportif ve insani gelişim yolunun bir parçası. Açıkça anlamak ve düşünmek için biraz zaman ayıralım. Şu an için tek doğru hareket, kafayı kaldırıp gelecek için çalışmak." ifadelerini kullandı.

Bu arada, La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Mancini'nin "Gök-mavililer"in başında devam edip etmeyeceğinin Türkiye maçından sonra belli olacağını yazıldı.

Gazetenin haberinde, Mancini'nin devam edip etmeme konusunda düşünmek için zaman istediği ve derinlemesine bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

İtalyan basınında Mancini'nin görevden ayrılması durumunda Marcello Lippi'nin idari direktörlüğünde Fabio Cannavaro'nun takımın başına geçebileceği yazılıyor.