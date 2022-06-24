İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika
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İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu

24.06.2022 15:38
İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2022-2023 sezonundaki maç fikstürü belli oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2022-2023 sezonundaki maç fikstürü belli oldu.

Serie A Lig Birliği tarafından yapılan fikstür çekimiyle ligin başlama ve bitiş tarihleri ile takımların 38 hafta sürecek lig maratonundaki maç takvimi belirlendi.

Bu yıl Katar'da Kasım- Aralık aylarında yapılacak 2022 Dünya Kupası finalleri dolayısıyla Serie A'da 2022-2023 sezonu, önceki sezonlara göre daha erken başlayacak ve daha geç bir tarihte sona erecek.

Ligde ilk düdük, 13 Ağustos çalacak. Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım-4 Ocak tarihlerinde Serie A'ya ara verilecek. 2022-2023 sezonu 4 Haziran 2023'teki 38'inci ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Derbi müsabakaları

Serie A'da yeni sezonun ilk derbi mücadelesi, 5. haftada Milan ile Inter arasında olacak.

Ligde başkent derbisi ise 13. haftada Roma ile Lazio arasında oynanacak.

Bu sezonki bir diğer derbi mücadelesi olan Torino- Juventus karşılaşması ise 10. haftada yapılacak.

Juventus ile Inter arasında oynanan ve "İtalya Derbisi" olarak anılan önemli müsabaka da ligin 13. haftasında olacak.

Ligde bir diğer büyük karşılaşma olan Milan-Juventus maçı ise ligin 9. haftasında oynanacak.

Son şampiyon Milan'ın, kendi saha ve seyircisi önünde Udinese maçı ile açacağı 2022-2023 sezonunun ilk hafta maç programı şu şekilde belirlendi:

Fiorentina-Cremonese, Hellas Verona- Napoli, Juventus-Sassuolo, Lazio- Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta ve Spezia-Empoli.

Serie A'da 36 şampiyonlukla Juventus, şampiyonluk sayısında lider konumda bulunurken, siyah-beyazlı takımı, 19'ar şampiyonlukla Inter ve Milan takip ediyor.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika
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