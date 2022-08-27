Juventus ile Roma yenişemedi: 1-1 - Son Dakika
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Juventus ile Roma yenişemedi: 1-1

27.08.2022 23:00
Juventus ile Roma yenişemedi: 1-1

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanan Juventus-Roma karşılaşması 1-1 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanan Juventus- Roma karşılaşması 1-1 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Roma, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 2. dakikada Dusan Vlahovic'in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Roma müsabakanın 69. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Roma'da mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 62. dakikada Rick Karsdorp'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Roma bu sezonki ilk beraberliğini alarak puanını 7'ye çıkardı. Juventus ise ikinci beraberliğini aldı ve puanını 5 yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtalya Serie A, Juventus, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus ile Roma yenişemedi: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Juventus ile Roma yenişemedi: 1-1 - Son Dakika
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