Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

İtalyan ekibi Torino'nun transfer listesinde yer alan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Emirhan İlkhan, "Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. İlkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." - İSTANBUL