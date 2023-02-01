İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi Galatasaray mı? Yönetim düşünme aşamasında - Son Dakika
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İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi Galatasaray mı? Yönetim düşünme aşamasında

01.02.2023 16:07

Roma ve Mourinho'yla sorunlar yaşamaya devam eden Nicolo Zaniolo'nun artık Roma'da kalmak istemediği, taraftarlardan aldığı tehditler sonrası İtalya'yı terk ettiği kaydedildi. 23 yaşındaki ismin kariyerine başka bir kulüpte devam etme kararı aldığı da söylendi. Ayrıca yıldız futbolcunun, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımda ise Dursun Özbek ve Erden Timur ikilisinin transferi değerlendireceği ifade edildi.

Ara transfer döneminde takıma fayda sağlayacak isimleri kadrosuna katarak adım atacaklarını ifade eden Galatasaray yönetimi, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın ardından bir yıldızı daha transfer etmek istiyor. Yabancı kontenjanında yer açan sarı-kırmızılıların Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgilendiği kaydedildi.

ROMA'DAN AYRILIYOR

Roma'dan ayrılmak isteyen Nicolo Zaniolo'nun menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma önerildiği ifade edildi. İtalyan spor basınındaki haberlere göre, son dönemde takımdan ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelen Zaniolo, Roma'nın Serie A'da pazar günü Napoli'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

MOURİNHO KAPIYI GÖSTERDİ

Ailesiyle beraber, başkent Roma'dan ayrılarak La Spezia kentine giden Zaniolo'nun izinli olmadığı halde Roma'ya dönmediği ve kulübüyle arasındaki krizinin sürdüğü belirtildi. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho da 2-1 yenildikleri Napoli maçı sonrasında, "Aile içinde kendini iyi hissetmediğinde gitmelisin, bir çözüm bulmalısın" diyerek yıldız oyuncuya kapıyı göstermişti.

30 MİLYON EUROYU REDDETTİ

Roma'nın 2018 yılında Inter'den transfer ettiği ve İtalyan futbolunun önde gelen genç yetenekleri arasında sayılan Zaniolo, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımının şampiyonluğa ulaşmasında özellikle final maçında attığı golle başrolü oynamıştı. Bu sırada Milan'ın ilgilendiği ancak Roma'nın teklifi yeterli bulmamasıyla gerçekleşmeyen transfer sürecinde Zaniolo'nun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un 30 milyon euro'luk teklifini geri çevirmesi, İtalyan ekibini kızdırmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katabileceği iddia edildi. İtalyan yıldız bu sezon Roma'da 17 maçta görev aldı. Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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Son Dakika Spor İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi Galatasaray mı? Yönetim düşünme aşamasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi Galatasaray mı? Yönetim düşünme aşamasında - Son Dakika
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