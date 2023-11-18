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Roma, Uğurcan Çakır transferi için düğmeye bastı - Son Dakika

Roma, Uğurcan Çakır transferi için düğmeye bastı

Rui Patricio ile yolları ayırmaya hazırlanan İtalyan devi Roma, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a talip oldu.

18.11.2023 16:21  - Güncelleme: 16:25

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır'a süpriz bir talip çıktı. Rui Patricio ile yol ayrımına gelen İtalyan devi Roma, milli kaleciyi renklerine katmak istiyor.

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İtalyan basınında çıkan haberde, Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinde Michele Di Gregorio, Wladimiro Falcone ve Uğurcan Çakır yer alıyor.

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UĞURCAN'IN KARNESİ

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 maça çıktı. Milli eldiven bu karşılaşmalarda 14 gol yerken, 4 maçta da kalesini gole kapattı.

Trabzonspor, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Roma, Uğurcan Çakır transferi için düğmeye bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Roma, Uğurcan Çakır transferi için düğmeye bastı - Son Dakika
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