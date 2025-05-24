Serie A'nın son haftasında Cagliari'yi 2-0 mağlup eden Napoli, 82 puanla en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde şampiyon olmayı başardı.
Napoli taraftarları da büyük sevince neden olan Serie A şampiyonluğunu gece boyu havai fişeklerle kutlamaya devam etti.
Sezonu 82 puanla zirvede tamamlayan Napoli, tarihindeki 4. lig şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında şampiyon olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde 4. kez Serie A kupasını müzesine götürdü.
Son Dakika › Spor › İtalyan devi şampiyonluğu böyle kutladı - Son Dakika
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