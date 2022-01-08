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İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne, Toronto'da forma giyecek - Son Dakika

İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne, Toronto'da forma giyecek

08.01.2022 20:01
İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne, Toronto'da forma giyecek

ABD 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Toronto, Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Lorenzo Insigne ile ön sözleşme imzaladı.

ABD 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Toronto, Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Lorenzo Insigne ile ön sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu Napoli ile sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki oyuncu ile 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere dört yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bonservis bedeli ödenmeyecek Insigne, yıllık 15 milyon dolar kazancıyla lig tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu unvanının sahibi olacak. MLS'de 2018-20 yılları arasında LA Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yıllık 7,2 milyon dolarla önceki rekorun sahibiydi.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca Napoli forması giyen ve 2019'dan bu yana takımın kaptanlığını üstlenen Lorenzo Insigne, 416 maçta 114 gole imza attı. İtalya'nın şampiyonluğa uzandığı 2020 Avrupa Şampiyonası'nda takımın en etkili oyuncuları arasında yer alan Insigne, 53 milli maçta 10 kez ağları sarstı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Lorenzo Insigne, 1 Temmuz, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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