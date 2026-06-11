İtfaiyecilerden Milli Takıma Destek - Son Dakika
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İtfaiyecilerden Milli Takıma Destek

İtfaiyecilerden Milli Takıma Destek
11.06.2026 09:39
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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, itfaiyeci kıyafetleriyle Türk Milli Takımı için video hazırladı.

Daha önce itfaiyeci kıyafetleriyle voleybol oynayarak dikkat çeken Gümüşhane Üniversitesi Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, bu kez Türk Milli Takımı'na destek olmak amacıyla özel bir video çalışması hazırladı.

Kürtün Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Erdem Soylu öncülüğünde itfaiyecilik eğitim alanında bir araya gelerek Türk Milli Takımı'na destek mesajı verdi. İtfaiyeci kıyafetlerini giyen öğrenciler, 14 kişilik bir çalışmayla 3 günde hazırladıkları videoyla hem milli takım heyecanına ortak oldu hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Daha önce yaklaşık 20 kilogramlık koruyucu itfaiyeci ekipmanlarıyla voleybol oynayarak mesleki dayanıklılıklarını ve fiziksel yeterliliklerini sergileyen öğrenciler, bu kez aynı kıyafetlerle milli takıma destek vererek farklı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan o görüntüler büyük beğeni topladı.

Hazırlanan projeye Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da destek vererek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrenciler, afet ve acil durumlara hazırlanan geleceğin itfaiyecileri olarak sadece sahada değil, ülkenin birlik ve beraberliğini yansıtan sosyal çalışmalarda da yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, ay-yıldızlı ekibin yanında olduklarını ifade etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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