İtirazda bulunmuşlarıdı! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret - Son Dakika

İtirazda bulunmuşlarıdı! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret

İtirazda bulunmuşlarıdı! Tahkim Kurulu\'ndan 1959 öncesi için Galatasaray\'a ret
Son Güncelleme: 07.09.2023 20:30

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona yaptığı itirazı reddetti. İtiraz, Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine kurulan 1959 öncesi şampiyonlukları araştırma komisyonuna yönelikti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona yaptığı itirazı reddetti.

G.SARAY'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine kurulan 1959 öncesi şampiyonlukları araştırma komisyonuna dair Galatasaray Kulübü'nün yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor İtirazda bulunmuşlarıdı! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtirazda bulunmuşlarıdı! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret - Son Dakika
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