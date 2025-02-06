A Millî Kadın Basketbol Takımından İzlanda'ya Zafer - Son Dakika
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A Millî Kadın Basketbol Takımından İzlanda'ya Zafer

A Millî Kadın Basketbol Takımından İzlanda\'ya Zafer

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5'inci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı 83-76 mağlup etti.

06.02.2025 23:17  Güncelleme: 23:41
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5'inci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı 83-76 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, sporcular; Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 5'inci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 83-76 yendi. İlk 4 maçtan galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen ay yıldızlılar bu maçla gruptaki galibiyet serisini 5'e yükseltti. İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, sporcular; Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Sevgi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EKREM MEMNUN: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Maçın zor geçeceğini beklediklerini söyleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Bize çok ters bir takım. 5 kısa oynuyorlar birebirde kolay geçildik. Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Bizde basit atışlar kaçırdık ama maçı kontrollü götürdük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Söylediğim gibi çok zor bir maç bekliyordum. Beklediğimden biraz daha zor oldu. Kolay atış kaçırdık. Oyuncularımı kutluyorum, kolay değil. Romanya'yı da yenip 6'da 6 yapmak istiyoruz. Hedefimiz aynı ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda büyük hayallerimiz var. Çok iyi hazırlanacağız, ben takımıma güveniyorum. İyi kızlarım iyi oyuncularım var. Yürekten oynayıp, milli takım kıymetini bilen oyuncularımız var. Yürekten oynayıp gereğini yerine getireceğiz" dedi.

AYŞE CORA: GALİBİYETLE AYRILDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Galibiyetin sevincini yaşadıklarını belirten Ayşe Cora, "Bizim için sandığımızdan daha zor bir maç oldu. Rakip çok iyi oynadı, yüzdeli oynadı. Daha istatistiğe bakamadım ama isabetli oynadılar. Galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Garantilemiştik ama ben daha önce de söylemiştim. Bizim başka hedeflerimiz de var. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil daha iyi basketbol oynama hedefimiz var. Bunun için daha çok çalışmalıyız diye düşünüyorum. O potansiyelimiz var yapabileceğimize inanıyorum. Önümüzde Romanya maçı var. Bu maçın üstüne de bir şeyler koyup Romanya maçına daha iyi çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Taraftara tekrardan teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti de 6 Şubat nedeniyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

TİLBE ŞENYÜREK: HEDEF İNŞALLAH 6'DA 6'

Takımda eksiklerin olduğunu söyleyen Tilbe Şenyürek, "Çok güzel bir İzmit seyircisi vardı. Onların önünde bu kaçıncı galibiyetimiz artık bilmiyorum. Onların sayesinde milli maçlar çok keyifli geçiyor. İzmit'e geldiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Ara ara zorlandığımız bir maç oldu. Majör sakatlıklarımız, eksiklerimiz var. Çok kısa sürede hazırlanıp sahaya çıkıyoruz. Yoğun bir tempomuz var kulüplerde. Bu da birazcık dış atış yüzdemize yansıdı. Mücadelemizle ve güzel enerjimizle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Hedef inşallah 6'da 6. Romanya deplasmanından öyle ayrılmak istiyoruz" dedi.

SEVGİ UZUN: ROMANYA MAÇININ DA BÖYLE SERT GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'yla sınırlı olmadığını söyleyen Sevgi Uzun, "Romanya maçının da böyle sert geçeceğini düşünüyoruz. Garantilemiş olsak bile motivasyonumuz ve hedefimiz aynı. Kısa sürede hazırlanıp oraya gidip galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Millî Kadın Basketbol Takımından İzlanda'ya Zafer - Son Dakika

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