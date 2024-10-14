UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak İzlanda- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Laugardalsvöllur
Hakemler: Damian Sylwestrzak, Pawel Sokolnicki, Bartosz Kaszynski (Polonya)
İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson,??????? Gudjohnsen
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler
Son Dakika › Spor › İzlanda-Türkiye Maçında Kadrolar Belli Oldu - Son Dakika
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