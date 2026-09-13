İzmir 9 Eylül Yarı Maratonu\'nda erkeklerde Cheruiyot, kadınlarda Hasibe Demir kazandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Hasibe Demir kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kurtuluşun Şehrinde Zafer Senin Elinde" sloganıyla düzenlenen yarı maraton, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Çeşitli yaş gruplarından 3 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet, yarış öncesinde alanda müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Organizasyonda engelli 3 yarışmacı da tekerlekli sandalyeleriyle koşuda yer aldı.

Yarışmacılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Yarışı erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, 1 saat 6 dakika 13 saniyeyle birinci tamamladı. Kenyalı Frankline Ngelel Keitany ikinci, Hassan Benbela ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Hasibe Demir maratonu 1 saat 18 dakika 24 saniyeyle birinci, Yasmin Defne Dadikhi ikinci, Dilan Atak Kuluk üçüncü bitirdi.

16 yaş ve üstü katılımcıları bir araya getiren maratonda, genel klasman erkek ve kadın kategorilerinin yanı sıra çeşitli yaş aralığı kategorilerinde de mücadele edildi.

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

"Zaferin içinde koşmak güzel bir duygu"

Organizasyona 8'inci kez katılan 75 yaşındaki İzzet Şeref, yarışmacılara başarılar dileyerek "Önce bir defa sigara içmeyelim. Sporcuysan sigarayı bırakalım. Herkese sağlıklı günler dilerim." dedi.

Maratona üçüncü kez katılan ve parkuru 43. sırada tamamlayan Mustafa Türkaydın ise hava koşullarının yarış için elverişli olduğunu, 1 saat 29 dakika 33 saniye ile kendi rekorunu kırdığını belirtti.

Yarışmaya katılan 63 yaşındaki Cevdet Alyılmaz ise güzel bir mücadele olduğunu, ultra maraton yarışlarına da katıldığını dile getirdi.

Alyılmaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hakkını vermeye çalıştık, kaytarmadık. Çünkü anlamlı bir günde koşuyoruz. Hakkını vermemiz gerekiyor. İyi de koştuğuma inanıyorum. 9 Eylül'de koşmak, zaferin içinde koşmak güzel bir duygu. O duygu ve coşkuyla güzel bir şekilde koştuk." diye konuştu.

Yarışmacılardan Özlem Özgün ise çok güzel bir atmosferde yarıştıklarını kaydederek, "İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun. Bu üçüncü koşuşumdu. Sanırım en iyi derecemi bu koşuşumda yaptım. Yarışan herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.