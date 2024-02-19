İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa\'yı 34-24 mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti. Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 34-24 kazandı.

19.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti.

Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 34-24 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti - Son Dakika
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