Ligde Play-Off hattına yerleşerek 5 puan önündeki lider Yeni Mersin İdmanyurdu 'yla arasındaki farkı eritmeye uğraşan İzmir ekibi, bu haftadan itibaren 4'te 4 yaparak galibiyet serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon 8 yıl sonra dönüp taraftarının müthiş bir atmosfer yarattığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda üst üste Edirnespor ve 1954 Kelkit Belediyespor'u ağırladıktan sonra Yomraspor deplasmanına çıkacak. İzmir temsilcisi, 4 maçlık seride Yomra sınavının ardından Amasyaspor FK'yı konuk edecek. Tamamı alt sıralardaki ateş hattından kurtulmaya çalışan rakiplere karşı oynanacak bu maçlarda toplanacak puanlar Kaf-Kaf'a zirve yolunu açabilir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haber... Karşıyaka'nın gözü 4 maçlık seride - Son Dakika

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