Yönetimiyle toplantı yapan Büyükkarcı'nın geçen sezon ikinci yarıda takım düşme korkusu yaşarken göreve getirilip, sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilenen Güraçar'a sahip çıktığı, henüz 5 maçta teknik direktör değişikliği yapmak için erken olduğunu vurguladığı öğrenildi. Grupta pazar günü mağlubiyeti bulunmayan Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenerek hem iç sahadaki ilk galibiyetini alıp hem de kara bulutları dağıtmayı hedefleyen Karşıyaka'da Erman Güraçar, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İzmir haberi... Karşıyaka'da Güraçar'la devam - Son Dakika

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