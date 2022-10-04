İzmir haberi... Karşıyaka'da Güraçar'la devam - Son Dakika
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İzmir haberi... Karşıyaka'da Güraçar'la devam

04.10.2022 12:13
İzmir haberi... Karşıyaka'da Güraçar'la devam

İzmir haberleri: TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni transferleriyle şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle zirvenin gerisinde kalan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'a güvenoyu çıktı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni transferleriyle şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle zirvenin gerisinde kalan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'a güvenoyu çıktı. Grupta Hacettepe 1945 deplasmanındaki yenilgiyle 7 puanla 9'uncu sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılarda taraftarlar Erman Güraçar'a takımın performansı nedeniyle tepki gösterirken, başkan Turgay Büyükkarcı, genç teknik adamın arkasında durdu.

Yönetimiyle toplantı yapan Büyükkarcı'nın geçen sezon ikinci yarıda takım düşme korkusu yaşarken göreve getirilip, sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilenen Güraçar'a sahip çıktığı, henüz 5 maçta teknik direktör değişikliği yapmak için erken olduğunu vurguladığı öğrenildi. Grupta pazar günü mağlubiyeti bulunmayan Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenerek hem iç sahadaki ilk galibiyetini alıp hem de kara bulutları dağıtmayı hedefleyen Karşıyaka'da Erman Güraçar, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi... Karşıyaka'da Güraçar'la devam - Son Dakika

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