İzmir'in Ferhat Arıcan gururu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'in Ferhat Arıcan gururu

24.02.2022 11:47
İzmir'in Ferhat Arıcan gururu

Türk sporunun son yıllardaki en başarılı isimlerinden İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından büyük onura layık görülmesi kenti yine gururlandırdı.

Türk sporunun son yıllardaki en başarılı isimlerinden İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından büyük onura layık görülmesi kenti yine gururlandırdı. Ülkemize artistik cimnastikte tarihi ilkleri yaşatan 28 yaşındaki İzmirli sporcu, Avrupa Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı oylamada 2021 yılının en iyi erkek artistik cimnastikçisi seçildi. Sosyal medyada yapılan oylamada 24 bin 771 oy alan Ferhat Arıcan, ödülün sahibi oldu. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılıp Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara kota alan ilk Türk erkek cimnastikçi olan Ferhat, geçen yıl yapılan Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda paralel barda finalde üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmişti.

Mersin'deki 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda altın madalya kazanan Ferhat Arıcan, Nisan 2021'de İsviçre'de düzenlenen 2021 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler paralel barda yine altın madalyaya uzanıp, üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olan ilk Türk cimnastikçi de olmuştu. Ferhat, 2021 yılı içinde Hırvatistan'da yapılan Dünya Challenge Kupası ve Katar'daki Doha Dünya Kupası'nda da altın madalyayı boynuna takmıştı. Spor kariyerini Göztepe'de sürdüren başarılı cimnastikçi, kendisi gibi ülkemize tarihi ilkleri yaşatan dünya şampiyonu unvanlı İbrahim Çolak ve Mısır asıllı Türk Adem Asil'le birlikte bu hafta sonu Almanya'daki Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışacak.


İzmir'in Ferhat Arıcan gururu
İzmir'in Ferhat Arıcan gururu
YORUMLAR
500
'Yılın En İyi Erkek Cimnastikçisi' Ferhat Arıcan'dan teşekkür paylaşımı 'Yılın En İyi Erkek Cimnastikçisi' Ferhat Arıcan'dan teşekkür paylaşımı Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçildi Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçildi

Avrupa Şampiyonası, Ferhat Arıcan, Cimnastik, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in Ferhat Arıcan gururu - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:53:55. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'in Ferhat Arıcan gururu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement