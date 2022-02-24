İzmir'in Ferhat Arıcan gururu - Son Dakika

Türk sporunun son yıllardaki en başarılı isimlerinden İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından büyük onura layık görülmesi kenti yine gururlandırdı. Ülkemize artistik cimnastikte tarihi ilkleri yaşatan 28 yaşındaki İzmirli sporcu, Avrupa Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı oylamada 2021 yılının en iyi erkek artistik cimnastikçisi seçildi. Sosyal medyada yapılan oylamada 24 bin 771 oy alan Ferhat Arıcan, ödülün sahibi oldu. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılıp Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara kota alan ilk Türk erkek cimnastikçi olan Ferhat, geçen yıl yapılan Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda paralel barda finalde üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmişti.

Mersin'deki 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda altın madalya kazanan Ferhat Arıcan, Nisan 2021'de İsviçre'de düzenlenen 2021 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler paralel barda yine altın madalyaya uzanıp, üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olan ilk Türk cimnastikçi de olmuştu. Ferhat, 2021 yılı içinde Hırvatistan'da yapılan Dünya Challenge Kupası ve Katar'daki Doha Dünya Kupası'nda da altın madalyayı boynuna takmıştı. Spor kariyerini Göztepe'de sürdüren başarılı cimnastikçi, kendisi gibi ülkemize tarihi ilkleri yaşatan dünya şampiyonu unvanlı İbrahim Çolak ve Mısır asıllı Türk Adem Asil'le birlikte bu hafta sonu Almanya'daki Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışacak.