İzmir spor haberleri | Karşıyaka'da Samican gitti, Recep geldi - Son Dakika
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İzmir spor haberleri | Karşıyaka'da Samican gitti, Recep geldi

08.09.2022 17:42
İzmir spor haberleri | Karşıyaka'da Samican gitti, Recep geldi

İzmir haber... TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyip kadro dışı bırakılan Samican Keskin, 685 bin TL bonservis karşılığı Orduspor'a transfer oldu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyip kadro dışı bırakılan Samican Keskin, 685 bin TL bonservis karşılığı Orduspor'a transfer oldu. Geçen sezon 30 maçta 6 golle oynayan 29 yaşındaki orta saha, yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalarken, yeşil-kırmızılılar bu futbolcunun yerine orta alan için transferin son gününde Çorum FK'dan 25 yaşındaki Recep Türköz'le anlaşma sağladı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Orduspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberleri | Karşıyaka'da Samican gitti, Recep geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir spor haberleri | Karşıyaka'da Samican gitti, Recep geldi - Son Dakika
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