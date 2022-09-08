TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka 'da takımdan ayrılmak isteyip kadro dışı bırakılan Samican Keskin, 685 bin TL bonservis karşılığı Orduspor 'a transfer oldu. Geçen sezon 30 maçta 6 golle oynayan 29 yaşındaki orta saha, yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalarken, yeşil-kırmızılılar bu futbolcunun yerine orta alan için transferin son gününde Çorum FK'dan 25 yaşındaki Recep Türköz'le anlaşma sağladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir spor haberleri | Karşıyaka'da Samican gitti, Recep geldi - Son Dakika

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