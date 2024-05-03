İzmir Takımları Bornova 1877 ve Karşıyaka Play-off'ta Veda Etti - Son Dakika
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İzmir Takımları Bornova 1877 ve Karşıyaka Play-off'ta Veda Etti

İzmir Takımları Bornova 1877 ve Karşıyaka Play-off\'ta Veda Etti

TFF 3. Lig'e yükselme mücadelesi veren Bornova 1877 ve Karşıyaka takımları, play-off ilk turunda elendi. Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilirken, Bornova 1877 ise Kuşadasıspor'a 2-1 mağlup oldu. Bucaspor 1928 ve Menemen FK ise TFF 2. Lig play-off'unda mücadele edecek.

03.05.2024 10:01
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İzmir takımları Bornova 1877 ile Karşıyaka, TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesine play-off ilk turunda veda etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu 3. durumda bitiren teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki Karşıyaka, play-off ilk turunda konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenildi.

2018-2019 sezonundan bu yana TFF 3. Lig'de yer alan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon da TFF 2. Lig'e yükselme şansını kullanamadı.

Bu sezon ilk kez yer aldığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4. sırada kendisine yer bulan Bornova 1877 de play-off ilk turunda Kuşadasıspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig'de sezonu tamamlayan İzmir takımlarından Bucaspor 1928 ile Menemen FK, TFF 2. Lig play-off'unda mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir Takımları Bornova 1877 ve Karşıyaka Play-off'ta Veda Etti - Son Dakika

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