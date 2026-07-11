İzmirli Genç Windsurfçulardan Dünya Şampiyonluğu!

İZMİRLİ windsurf sporcuları Parla Kabasakal, Zeynep Maviolğu ve Doğa Çoker, iki dünya şampiyonluğu, bir dünya üçüncülüğü kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İspanya'da düzenlenen 2026 IQFOIL Youth & Junior Dünya Şampiyonası'nda 36 ülkeden 399 sporcu mücadele etti. Olimpik IQFOIL sınıfının en prestijli şampiyonasında, dünyanın en yetenekli genç sporcuları bir araya geldi.

Daha önce U13 yaş grubunda Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan, geçen yıl Fransa'da U15 Kızlar kategorisinde Dünya Şampiyonu ünvanını kazanan milli sporcu Parla Kabasakal, bu kez U17 Kızlar kategorisinde de zirveye çıkarak üst üste bir kez daha dünya şampiyonu oldu. U15 yaş grubunda Zeynep Mavioğlu dünya şampiyonluğu elde ederken, Doğa Çoker ise U15 Kızlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

POLAT: BU BAŞARILAR SÜRPRİZ DEĞİL

Başarılı sporcuların Antrenörü Emirşah Polat, "Bu başarılar bizim için sürpriz değil. Çocuklarımız yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışıyor. Rüzgarı okumayı, mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi öğreniyorlar. Dünya şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü, doğru planlama, disiplinli antrenman ve güçlü takım ruhunun eseridir. En büyük mutluluğumuz ise çocuklarımızın bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırması. Bu başarıda emeği olan sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi.