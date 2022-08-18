13 yaşında İzmir'den Barcelona'ya - Son Dakika
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13 yaşında İzmir'den Barcelona'ya

18.08.2022 14:02
13 yaşında İzmir'den Barcelona'ya

İzmirli henüz 13 yaşında, 2.09 boyundaki basketbolcu Emir Karabulut, İspanyol devi Barcelona altyapısına transfer oldu.

İzmirli henüz 13 yaşında, 2.09 boyundaki basketbolcu Emir Karabulut, İspanyol devi Barcelona altyapısına transfer oldu. Ege Gençlik Basketbol Spor Kulübü'nde 7 yıl önce basketbola başlayan, yaşıtlarından çok daha uzun boyuna rağmen her iki elini etkili kullanabilmesi, dengesi ve saha içerisindeki hareketliliğiyle öne çıkan genç oyuncuyu menajerleri aracılığıyla Barcelona keşfetti. 3 ay önce Barcolana altyapı yöneticileriyle görüşmek için İspanya'ya gidip burada Katalan ekibinde forma giyen milli yıldızımız Sertaç Şanlı'yla da bir araya gelen Emir, 22 Ağustos Pazartesi günü ailesiyle birlikte yeni kulübünün yolunu tutacak. Özel bir kolejde okuyup İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca da bilen genç oyuncu, eğitim ve altyapı basketbol kariyerini Barcelona'da sürdürecek.

Babası Emrullah Karabulut'un boyu 2.10, annesi Havva Karabalut'un da 1.84 olan, en az 2.17 ölçülerine ulaşması beklenen Emir'i yetiştiren Ege Gençlik Antrenörü Güneş Özizmirliler, genç oyuncunun kariyer yolunun çok açık olduğunu söyledi. Özizmirliler, "Daha önce Onuralp Bitim, Tanalp Şengün, Marcu Badiu gibi oyuncuları bünyemizden çıkardık. Geçen yıl 2008 doğumlu Kaan Yosun, Darüşşafaka'ya transfer oldu. Türkiye'de bir ilk olarak 13 yaşındaki oyuncumuz Emir Karabulut'u Barcelona'ya transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki elini mükemmel kullanan, top kontrolü boyu uzun olmasına rağmen çok iyi olan, bu yaşlarda kendinden daha kısa olan oyunculara rağmen hızlı, parmak hassasiyeti yüksek, temiz bir şutu olan bir oyuncu olarak Barcelona'ya gidiyor. Kariyerinde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

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