İzmirli milli cimnastikçiler, madalyalara ambargo koydu - Son Dakika
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İzmirli milli cimnastikçiler, madalyalara ambargo koydu

30.06.2022 12:31
İzmirli milli cimnastikçiler, madalyalara ambargo koydu

19. Akdeniz Oyunları'nda yarışan İzmirli milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, bireysel yarışlarda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya alırken, takım halinde alınan altın madalya ile beraber toplamda 11 madalya kazanarak Türkiye'yi sevince boğdu.

19. Akdeniz Oyunları'nda yarışan İzmirli milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, bireysel yarışlarda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya alırken, takım halinde alınan altın madalya ile beraber toplamda 11 madalya kazanarak Türkiye'yi sevince boğdu.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen ve 25 Haziran'da başlayan 19. Akdeniz Oyunları, büyük bir heyecan ve mücadele ile devam ediyor. Oyunlarda mücadele eden erkek cimnastikçiler, adeta madalyalara ambargo koydu. Bireysel finallerde yarışan İzmirli cimnastikçilerden Adem Asil; genel tasnif ve atlama masadında altın, halka ve barfikste gümüş ve yer aletinde bronz olmak üzere toplamda 5 madalya, Ferhat Arıcan; paralel barda altın, kulplu beygirde bronz olmak üzere 2 madalya, Ahmet Önder; yer aletinde gümüş ve barfikste bronz olmak üzere 2 madalya ve İbrahim Çolak da halka aletinde altın madalya kazandı.

Bireysel yarışlarda toplamda 10 madalya kazanan İzmirli milli cimnastikçiler, takım halinde de altın madalya kazanarak 19. Akdeniz Oyunları'nı 11 madalya ile tamamladı. - İZMİR

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Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda... Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda... 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, İbrahim Çolak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmirli milli cimnastikçiler, madalyalara ambargo koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmirli milli cimnastikçiler, madalyalara ambargo koydu - Son Dakika
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