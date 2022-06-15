İzmirli sporcular, rüzgar sörfünde İtalya'dan madalyalarla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmirli sporcular, rüzgar sörfünde İtalya'dan madalyalarla döndü

15.06.2022 17:26
İzmirli sporcular, rüzgar sörfünde İtalya'dan madalyalarla döndü

İzmirli 4 sporcu İtalya'da düzenlenen 2022 IFCA Funboard Slalom Gençler ve Küçükler Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

İzmirli 4 sporcu İtalya'da düzenlenen 2022 IFCA Funboard Slalom Gençler ve Küçükler Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

İtalya'nın Sardunya Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonada Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünden Elif Ercan, junior kızlar kategorisinde birinci, youth kadınlarda ise üçüncülüğü elde etti.

Aynı kulüpten 15 yaş altı kategorisinde mücadele eden isimlerden Çağla Anadol kızlarda üçüncü, Can Eskinazi ise erkeklerde birinciliğe ulaştı.

Organizasyona ferdi olarak katılan Ozan Özay ise junior erkeklerde ikinci sırada yer aldı.

Çağla Kubat Diaz, yaptığı açıklamada, Alaçatı koyunun yelken sporu için paha biçilmez olduğunu belirterek, "Bu koyda yıllardır hem pek çok şampiyon sporcu yetiştirdik, hem de yaz boyunca pek çok çocuğa denizi ve sporu sevdirdik. Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve Spor İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle olimpik başarının da yine Çeşme'den çıkacağına inancımız sonsuz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu Muğla'da kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Çağla Kubat, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmirli sporcular, rüzgar sörfünde İtalya'dan madalyalarla döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 18:59:43. #1.11#
SON DAKİKA: İzmirli sporcular, rüzgar sörfünde İtalya'dan madalyalarla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement