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İzmit Belediyesi, yarıyıl tatilinde 305 sporcuya yüzme eğitimi verdi - Son Dakika
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Spor

İzmit Belediyesi, yarıyıl tatilinde 305 sporcuya yüzme eğitimi verdi

İzmit Belediyesi, yarıyıl tatilinde 305 sporcuya yüzme eğitimi verdi

İzmit Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yarıyıl tatilinde 7-12 yaş arası 305 sporcuya yüzme eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikaları teslim edildi ve başarılı olan 30 çocuk İzmit Belediyespor takımına girmeye hak kazandı.

03.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:59
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İzmit Belediyesi, yarıyıl tatilinde yüzme bilmeyen 7-12 yaş arası 305 sporcuya eğitim verdi. Minik sporcular aldıkları eğitim sonrası sertifikalarına kavuştu.

İzmit Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile her yıl yüzlerce çocuk temel yüzme eğitimi alıyor. Yarıyıl tatilinde de çocukları yüzme sporu ile buluşturan İzmit Belediyesi, eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikalarını teslim etti. 7-12 yaş arası 305 sporcunun katıldığı eğitimlerin sonunda çocuklar büyük mutlulukla sertifikalarını teslim aldı. Ayrıca derslerin sonunda başarılı olan 30 çocuk İzmit Belediyespor takımına girmeye hak kazandı. Çocuklar kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak Kocaeli'yi temsil edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi, yarıyıl tatilinde 305 sporcuya yüzme eğitimi verdi - Son Dakika
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