İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'den çekildi - Son Dakika
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İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'den çekildi

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Süper Lig\'den çekildi

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş, amatör kulüplere daha fazla destek vereceklerini belirtti.

12.07.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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İzmit Belediye spor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı.

Kocaeli'yi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ligden çekildi. Konuyla ilgili olarak açıklamayı İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş yaptı. Amatör kulüplere desteklerini arttıracaklarını belirten Yaşar Kardaş, "Bu dönemde yarışan değil, amatör spor kulüplerine daha fazla destek veren kurum olacağız. Stratejik karar aldık. Kocaeli'de 650'ye yakın kulüp var. Bunların büyük çoğunluğu da İzmit'te. Yarışan değil, destekleyen tarafta olacağız. Bu doğrultuda İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'na ayrılan bütçe ve kaynaklar bundan böyle daha geniş yelpazede amatör sporun gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Amacımız genç yeteneklerin gelişmesini sağlamak ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır" dedi.

"Amatör spor kulüplerine haksızlık yapıldığını düşünüyorum"

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın elde ettiği başarılar ve İzmit'i uluslararası arenada temsil etmesinin kendileri için her zaman onur kaynağı olacağını ifade eden Kardaş, "Bu vesileyle tüm sporcularımıza, teknik ekibimize destek veren sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İzmit Belediyesi olarak sporun her dalında daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz. Yabancı oyunculara yıllık çok yüksek miktarlarda para harcanıyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sporcu sayısı 4'e çıkarıldı. O parayı buradaki amatör kulüplere aktarsak kim bilir ne cevherler çıkacak. Biz belediyenin kısıtlı imkanlarıyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkardık. Amatör spor kulüplerine haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlarla kulüplerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Kamunun kaynaklarını bu işe gönül veren amatör spor kulüplerine destek olarak kullanmak çok kıymetli" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'den çekildi - Son Dakika

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