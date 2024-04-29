İznik'li dart sporcusu Toprak Aras, Türkiye 4'üncüsü olarak milli takıma girdi - Son Dakika
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Spor

İznik'li dart sporcusu Toprak Aras, Türkiye 4'üncüsü olarak milli takıma girdi

İznik\'li dart sporcusu Toprak Aras, Türkiye 4\'üncüsü olarak milli takıma girdi

İznik'li başarılı dart sporcusu Toprak Aras, Türkiye 4'üncüsü olarak milli takıma girdi.

29.04.2024 13:07
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İznik'li başarılı dart sporcusu Toprak Aras, Türkiye 4'üncüsü olarak milli takıma girdi.

İznik'li dart sporcusu Toprak Aras, 2023-2024 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turlarını Türkiye 4'üncüsü olarak tamamladı. Ankara'da yapılan Türkiye Dart Milli Takım elemelerinde 56 sporcu birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Ankara'da yapılan Elektronik Dart Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazanan İznik'li genç sporcu Toprak Aras, başarılı oyunu ile milli takıma girdi.

Milli sporcu Toprak Aras'a karşılama

Türkiye Dart Milli Takımı'na seçilen Toprak Aras ve antrenörüne Türk bayrakları ile karşılama yapıldı. Ailesi, Arkadaşları ve İznik'li sevenleri tarafından konfetilerle karşılandı. Milli takıma seçilen Aras'ın annesi Nilgün Aras ile babası Mehmet Aras, "Toprak'la gurur duyuyoruz. Oğlumuzun gayreti, azmi ve özverili çalışması ona başarıyı getirdi. Bu başarının ardına 6 yıldır birlikte çalıştıkları dart antrenörü Yusuf Duman'ın da çok büyük payı var. Onu da tebrik ediyoruz. Oğlumuzun Avrupa'da da güzel başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Karşılamaya katılan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İznik'li dart sporcusu Toprak Aras, Türkiye 4'üncüsü olarak milli takıma girdi - Son Dakika

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