İznik'te Gençlik ve Spor Kompleksi Açılıyor - Son Dakika
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İznik'te Gençlik ve Spor Kompleksi Açılıyor

İznik\'te Gençlik ve Spor Kompleksi Açılıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde belediye tarafından Spor Toto Genel Müdürlüğünün destekleriyle inşa edilen spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları ve gençlik merkezinden oluşan kompleks, iç tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından açılacak. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bu yatırımın şehrin spor ve gençlik hayatına büyük ivme kazandıracağını belirtti.

09.05.2024 10:47
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Bursa'nın İznik ilçesinde belediye tarafından Spor Toto Genel Müdürlüğünün destekleriyle inşa edilen spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları ve gençlik merkezinden oluşan kompleks, iç tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İznik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Selçuk Mahallesi'nde 2022 yılının ekim ayında inşasına başlanan ve 65 milyon liralık bütçeyle tamamlanma aşamasına getirilen spor kompleksi, ilçede gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sunulacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AA muhabirine, söz konusu dev spor yatırımının Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla Spor Toto Genel Müdürlüğünce desteklendiğini söyledi.

Bu alanda basketbol, voleybol gibi sporlar için ideal bir spor salonu, yüzme tutkunları için modern ve hijyenik ortama sahip yarı olimpik yüzme havuzu, tenisseverler için donanımlı kortlar, gençlerin sosyalleşebilecekleri, eğitim ve etkinliklere katılabilecekleri mahalle tipi gençlik merkezinin bulunacağını belirten Usta, iç tefrişat ve peyzaj düzenlemelerinin sona ermesiyle tesislerin gençlerle buluşmaya hazır olacağını dile getirdi.

İznikli gençler için yapılan bu yatırımın, şehrin spor ve gençlik hayatına büyük ivme kazandıracağını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"En değerli yatırımın gençlerimize yapılan yatırım olduğu bilinciyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gençlik ve spor çalışmalarımız en çok önem verdiğimiz konular oldu. Olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve gençlik merkezi projemizin üzerinde durarak hayata geçmesi için birçok girişimde bulunduk. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, mevcut Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürümüz Sayın Süleyman Şahin'e ve değerli milletvekillerimize bu süreçteki destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Konu gençlikse daha çok çalışmak, daha çok üzerinde durmak bizlerin görevidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İznik'te Gençlik ve Spor Kompleksi Açılıyor - Son Dakika

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